美國貿易代表戴琪在美國農業部年度農業展望論壇上指出，為讓中國負責地履行美中第一階段貿易協議中的承諾，她自去年10月初以來一直與中方接觸，希望中方按規則行事。不過她表示，美中貿易關係極其困難，更形容是「愈來愈困難」。

中國商務部發言人早前表示，中美第一階段協議有利於中美兩國和整個世界，中方在協議生效以來努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退及供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。發言人希望美方盡快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作，創造良好氛圍及條件。

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