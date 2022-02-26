美國貿易代表戴琪在美國農業部年度農業展望論壇上指出，為讓中國負責地履行美中第一階段貿易協議中的承諾，她自去年10月初以來一直與中方接觸，希望中方按規則行事。不過她表示，美中貿易關係極其困難，更形容是「愈來愈困難」。
中國商務部發言人早前表示，中美第一階段協議有利於中美兩國和整個世界，中方在協議生效以來努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退及供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。發言人希望美方盡快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作，創造良好氛圍及條件。
美國貿易代表戴琪在美國農業部年度農業展望論壇上指出，為讓中國負責地履行美中第一階段貿易協議中的承諾，她自去年10月初以來一直與中方接觸，希望中方按規則行事。不過她表示，美中貿易關係極其困難，更形容是「愈來愈困難」。
中國商務部發言人早前表示，中美第一階段協議有利於中美兩國和整個世界，中方在協議生效以來努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退及供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。發言人希望美方盡快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作，創造良好氛圍及條件。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。