1場車禍斷送角力國手生涯！1名陳姓角力女國手今年2月騎車時遭同向車輛突右轉時撞上，重擊臉部下顴骨粉碎，目前雖已痊癒出院，但臉部仍不時腫脹，甚至會在路上暈眩，而肇事女駕駛稱是該女國手未注意車況衝撞她，索討500萬精神賠償；根據警方初判2方均有責任，目前已進入訴訟階段。

1名網友在臉書「爆料公社」發文稱，她的堂妹是名角力國手，日前卻在家鄉遭某店家老闆娘右轉時加速撞上，堂妹當場「臉部顴骨都碎了」，經過手術已無大礙，但臉部不時會腫脹、大小眼，騎車時也會突然頭暈，而該老闆娘竟在調解委員會說是堂妹直行撞到她，因此要索討500萬的精神損失費。

該女國手騎車遭右轉車輛撞上、顴骨粉碎，目前臉部仍不時腫脹，甚至會在路上暈眩，肇事女駕駛稱是對方未注意車況衝撞她，索討500萬精神賠償。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該女國手騎車遭右轉車輛撞上、顴骨粉碎，目前臉部仍不時腫脹，甚至會在路上暈眩，肇事女駕駛稱是對方未注意車況衝撞她，索討500萬精神賠償。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，當下就連調解委員會的委員都聽不下去，讓孩子家長直接提告；原PO說「難道您不知道您傷害的是一個運動員的一生，難道您不知道右轉車要禮讓直行車嗎？」如今事隔1個月，肇事駕駛從未表達關心慰問，也未探望過，原PO痛批「還有臉要求500萬？」

整起事件已進入訴訟階段，由司法釐清肇責；不過根據警方的初判表，指出肇事者「疑似右彎疏失」，而傷者「未注意車前狀況」2方均有責任；其他網友留言「直接過失傷害處理下去」、「一個未禮讓直行車先行，一個應注意未注意」、「建議可以先跟保險員討論一下初判表裡的內容，之後如提告過失傷害會再做車輛鑑定，確認肇則主因」。