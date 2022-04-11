金曲台語歌王翁立友日前赴高雄流行音樂中心演出。他在後台開直播與粉絲熱情互動，卻被眼尖網友發現他不斷頻眨左眼、臉部疑似有異常抽蓄感，他幽默：「被你看到了，我沒有睡飽。」隨後解釋說，因為罹患乾眼症，當天從早忙到晚，每次只要長工作時間，眼睛會逐漸感到疲憊不適。

他從小深受乾眼症所苦，過去曾赴醫院檢查，被醫生直白說，這是絕症、無法根治，因此他現在習慣只要一出門身上必備人工淚液、清涼感眼藥水，讓他在外忙工作時，眼睛一感到不舒服會馬上點人工淚液來舒緩症狀，請粉絲不用太擔心緊張。

他最近忙於宣傳新專輯《愛情的高手》，行程滿檔，坦言已施打3劑疫苗，每次上工前都會做居家快篩，保護自己也保護他人；至於有大型演唱會計畫？他承諾當有適當時機一定會舉辦，但首要等待疫情過後，再跟公司規劃演出，讓大家安心的來看演唱會。

近期本土疫情再度升溫，他有感而發說，近年因為疫情肆虐，讓許多行業深受衝擊，他目前手上也有一些演出活動已先延期或取消，加上去年也歷經3級警戒，全數工作幾乎都暫緩，他笑說，更加體會到要好好存錢的重要性。