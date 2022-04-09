大陸男星吳亦凡去年被網美都美竹揭露誘姦未成女少女和酒桌選妃等醜聞，隨即被刑事拘留，之後更被判刑，目前正在服刑；23歲清純女星秦牛正威在未出道前曾被吳亦凡帶回家，當時慘遭男方粉絲出征，近日又被酸「不去探監嗎？」沒想到她3字不帶髒反擊，意外被讚爆。

吳亦凡在韓國以偶像男團EXO成員出道，紅了之後就回家鄉發展，憑著帥氣外貌和音樂才華，成為萬千少女追逐的目標；豈料，2021年9月網美都美竹揭穿他醜陋真面目，抖出私下搞酒局選妃和誘姦未成年等誇張行徑，在警方調查證實後，依法將他逮捕，至今還在監獄中。

23歲清純女星秦牛正威在未出道前曾被吳亦凡帶回家，當時慘遭男方粉絲出征。(圖/ 摘自微博)

而目前人氣火熱的女星秦牛正威未出道前就和吳亦凡傳過緋聞，當時被拍到和吳亦凡十指緊扣一起回家，她也因此飽受男方粉絲攻擊，更不留情痛罵她「蕩婦」；在吳亦凡入獄後，還有網友不禮貌表示，「他估計會把妳供出來，妳也被他強姦了」，但秦牛正威只用一張梗圖回應。

近日秦牛正威又被酸「不去探監嗎？」沒想到她3字不帶髒反擊，意外被讚爆。(圖/ 摘自微博)

沒想到在吳亦凡入獄數個月後，有酸民在秦牛正威日常短片底下留言，「姐姐不去探個監（吳亦凡）嗎」，這次她依舊不慍不火，3字淡定回覆「乖你去」；秦牛正威此舉不僅成功反擊酸民嘲諷，更獲得廣大網友支持，「都過這麼久了，別再煩她了吧」、「這回應溫柔又有力」、「從回覆就知道姐姐個性有多好」。