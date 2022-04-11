台語歌王翁立友重返歌壇，這次為了讓歌迷驚艷，首次挑戰電音舞曲，近來勤跑宣傳的他，昨（10）日罕見抽空開直播與歌迷互動，但過程中只見左眼和臉部不時抽動，讓粉絲擔憂是否健康亮起紅燈，對此，他也直接公開罹患的症狀。

金曲歌王翁立友去年和友人登山不慎摔傷，由於傷及背部和腰部，導致不僅無法久站，連上、下床都相當困難，好不容易修養康復，如今勤跑宣傳的他，抽空開直播與粉絲互動，卻被發現不僅狂眨眼，左眼和臉部還不時抽動，讓網友擔憂起健康狀況，他解釋經常眨眼是飽受乾眼症所苦，加上沒睡飽導致，直播後就會點眼藥水舒緩狀況，希望所有人不用太擔憂，之前受訪時曾提及這是天生疾病，前往就醫還被醫師告知「這是絕症」。

由於近來本土疫情延燒，翁立友提及有不少排好的活動，都因疫情關係延後或取消，讓他無奈表示日子過的比以往艱辛，但也希望經過這次疫情，能讓大家有所啟發，像是賺的錢要好好存下來應用，畢竟天有不測風雲。

至於歌迷敲碗許久的演唱會，他去年46歲生日時，公司曾透露正申請小巨蛋檔期，預計今年可望二度攻蛋，當時他開心表示很期待再次迎接挑戰，也對粉絲感到抱歉，一等就是4年之久，不過如今本土疫情再延燒，他表示得等疫情趨緩再辦，畢竟還是要顧及所有人的健康為前提。