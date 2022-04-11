台中大甲媽展開9天8夜遶境儀式，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，被爆率眾「搶轎」與警方起衝突，造成2名員警受傷，6名滋事份子被捕，沒想到女星張懷媗卻跳出來指控警方毆打未成年孩子，此舉似乎在聲援張安樂，立刻遭網友圍剿，對此，她雖然公開道歉，但也感概表示：「現階段我暫時不拍了」，疑似要暫退演藝圈。

張懷媗在臉書還原事件始末，她表示抱著既興奮又期待的心情，參加一年一度台灣最大型的宗教盛會「媽祖繞境」，對於張安樂率眾「搶轎」與警方爆發衝突，她澄清對方是虔誠信徒，希望所有人「不要扭曲他」，至於抬轎與接轎本是同一批人馬，因警方不讓抬轎與接轎人會合才起衝突。並非「搶轎」，對於遭毆打重擊的女孩，因為嚴重驚嚇導致精神不穩，讓她不捨並決定將畫面公開，釐清警方是否不當執行公務。

不過張懷媗此舉卻遭網友留言圍剿：「事實擺在眼前了，還要硬拗下去，如果演戲有這種演技早就得得獎了」、「不要挑戰公權力，身為一個演藝人員還當壞榜樣」、「這臉被打的真腫啊」、「沒想到是參加遶境才讓你走紅」、「要不要把申請單貼出來說明一下啊，這樣臉才不會被越打越腫啦」。

眼見遭網友圍剿，張懷媗表示「不經一事不長一智，一樣米養百樣人，思想萬萬種」，對不經意傷及到的人致上歉意，強調是情緒抒發太快，但都是親眼看到的事，呼籲大家不要扭曲所講的話，對於身為公眾人物，她表示未來會謹慎處事，對於被網友酸：「演戲這條路還是比較適合妳！但演技有待加強！加油」，她也直接回應：「我演得不夠好，繼續努力。但現階段我暫時不拍了，想回普通的生活」，無預警宣布息影，震驚外界。