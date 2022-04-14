立榮航空今（14日）召開董事會，通過張國煒擔任立榮航空董事長，張國煒成為國內首位同時擔任兩家航空公司的董座。張國煒的航空事業踏出關鍵一步，外界也相當好奇張國煒與張家兄弟的互動，張國煒受訪時強調，長榮集團是張家的產業，沒有人想要毀壞這個集團，甚至公開喊話，不要由外人來操縱，讓大家來吵架，「這中間有太多有心人士，希望不要讓這些人破壞，我不知道這些人是誰，知道就把他槍斃。」

【全程影音】重返長榮集團接立榮董座 張國煒最新說明

張國煒執掌立榮航空，強調並非條件交換，「沒有什麼協議，這都是是張家的事業，本來就是我父親一手創立下來的，不是條件交換，沒有協議不協議，我認為就是一個分工的狀態，有共識就是慢慢分工下來，這才是最重要的。」

張國煒受訪時強調，激情過後還是要收回理性，沒有人想要毀壞這個集團，況且兄弟姐妹大家都有股份，不要由外人來操縱，讓大家來吵架，張國煒說：「這中間有太多有心人士，希望不要讓這些人破壞。」

至於被問及有心人士是指律師還是忠臣？張國煒則說，不要什麼都問我，中間太多有心人士搞對立，「我怎麼知道是誰，知道就把他槍斃。」

不僅如此，張國煒被問及大哥張國華有意找「四個人談」的說法，張國煒則表示，父親在世時，雙方就有談過，後來不知道為什麼就沒了，大哥長兄為父，他是么子，沒有甚麼立場多說什麼，但他不解大哥說要維繫集團，又說要分家，不知道那個是真的。