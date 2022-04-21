疫情爆發改變了生活與清潔的習慣，即使恢復上班、上課，口罩仍是整天戴著，一回到家，脫下口罩、洗手、更換衣服已成了日常的生活習慣。

晚上回到家除了洗手之外，臉部的清潔也是必要的。洗淨一天堆積在臉部的彩妝髒污與出油，符合肌膚的洗顏產品徹底清潔與保濕，呵護嬌嫩的肌膚。日本的洗顏產品碧菲絲特碳酸泡洗顏系列針對不同的肌質，添加相對應的成分來解決常見的肌膚困擾。