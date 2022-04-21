卸下一日疲憊 泡沫潔顏帶來療癒體驗 09:572022/04/21 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 碧菲絲特碳酸泡沫洗顏系列。（碧菲絲特提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情爆發改變了生活與清潔的習慣，即使恢復上班、上課，口罩仍是整天戴著，一回到家，脫下口罩、洗手、更換衣服已成了日常的生活習慣。 晚上回到家除了洗手之外，臉部的清潔也是必要的。洗淨一天堆積在臉部的彩妝髒污與出油，符合肌膚的洗顏產品徹底清潔與保濕，呵護嬌嫩的肌膚。日本的洗顏產品碧菲絲特碳酸泡洗顏系列針對不同的肌質，添加相對應的成分來解決常見的肌膚困擾。 暐世美麗與健康專案 獻給母親 產經焦點－來頡科技 產品通過網通大廠驗證 #清潔 #肌膚 #洗顏 #臉部 #產品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸企設備投資縮手 機械產品接單 意外翻黑 04:102022/04/21 財經要聞 解決疫區買菜難、生活物資配送難 陸國務院開處方 20:242022/04/19 兩岸 專家傳真－面對糧食危機 台灣太淡定 04:102022/04/20 專題周報 這些時候真的不想自己打掃！找居家清潔服務小心５大地雷 10:362022/04/21 生活 頂級美妝愛地球 推浪漫回收箱 10:552022/04/21 生活 屏東在地產銷履歷優質畜禽產品 食在好畜禽 18:432022/04/20 財經 北投亞太飯店搶母親節商機 推住房專案 09:342022/04/20 生活 搶攻母親節市場 Sukin推美肌禮盒 10:072022/04/21 生活 大陸國常會：研究加大農資補貼舉措 及時做好糧食托底 08:462022/04/21 兩岸 台灣長寬貿易 推機械相關精密配件 04:102022/04/21 產業特刊 南晃集團推綠色產品 服務完善 04:102022/04/20 產業特刊 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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