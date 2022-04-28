居家隔離新制「3＋4」倉促上路導致民怨四起，指揮官陳時中稱「要怪就怪病毒吧」，對此。國民黨痛批，這種言論讓台灣人民瞠目結舌，原來過了兩年，疫情指揮官還是只能把問題甩鍋給病毒，而快篩實名制趕鴨子上架，苦了人民與藥師，蔡政府是「躺平」不是「共存」。

國民黨指出，事實上Omicron病毒並非現在才出現，快篩試劑也並非全球缺貨，疫情指揮中心現在甩鍋給病毒的作法，只是證明陳時中與蔡政府根本沒有準備好共存策略。

國民黨表示，快篩試劑實名制購買上路第一天，一間藥局僅有78人份快篩試劑，看到各地藥局有許多民眾頂著烈日排隊，以及健保系統再度大當機，藥師們忙翻。

國民黨說，照理來說，有了上次口罩實名制的前例、經驗，應該要記取教訓，讓此次快篩實名制能夠更加便民、順暢，結果蔡政府因為趕鴨子上架，政策沒擬定好，後果就是苦了人民、藥師。

國民黨強調，快篩試劑應為容易取得的防疫物資，而不是要求民眾在上班時間排隊、結果還不一定買得到的稀有物品，並呼籲，請蔡政府儘速補齊快篩量能、做好相關的配套措施，別讓超前部署變成「超前當機」。