淡水警方在藥局外維護秩序。（警方提供）

對於中央疫情指揮中心宣佈，今（28）日起開放實名制購買快篩試劑的防疫政策，新北市政府預先推演可能發生的各種狀況，擬定應對方式外，市長侯友宜上午也親自到藥局了解販售情況，昨天也特別指示市警局，針對針對各分局轄內相關販售地點，設置簡易巡邏箱，加強巡查及突發事件應變處理。

侯友宜上午到板橋某藥局關心快篩試劑實名制購買的情況，對於民眾普遍擔心試劑數量不足的問題，他回應，除了繼續跟中央爭取外，新北市也自購了140萬劑，在量能上是沒有問題的。

除了數量問題外，針對林口區有多間藥局表示尚未收到快篩試劑進貨，恐會趕不上實名制販售，侯友宜則表示會持續跟中央反映，希望能夠儘速配送到這些藥局。

另位，因目前快篩試劑數量有限，為預防民眾購買時有突發事件發生，警政署也通知各縣市政府警察局，在今天加強各地轄內相關健保藥局及偏鄉衛生所周邊的巡邏及秩序維護工作；新北市政府警察局也針對各分局轄內相關販售地點，設置簡易巡邏箱，加強巡查及突發事件應變處理。

根據新北市政府警察局統計，今日執行轄內各健保特約藥局及相關販售地點安全維護工作共使用警力約1398名、790班次，其中各單位依照轄區狀況與排隊人潮，分別派遣專責警力與巡邏網警力兼任。