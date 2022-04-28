指舊金山和約「非法無效」 國台辦：民進黨拿歷史廢紙炒作

桃園市長選戰佈局，國民黨因台北市議員羅智強宣布參選陷入提名僵局，國民黨秘書長黃健庭今接受電台專訪時坦言，羅智強與黨的溝通出了狀況，因私下談話被轉傳而破壞信任，每天都有新的戲碼出來，「他都有我們的LINE」，雙方並沒有斷線，認為待事情緩和後，大家可以再見面溝通。

黃健庭表示，羅智強是好同志，不然怎麼會擔任副秘書長，而最近跟黨的溝通出狀況，這也與信任感被破壞有關係，因羅智強與朱立倫私下談話內容透過第三者被轉傳，而內容有些是選擇性、片面容易扭曲，對黨造成很大的傷害，黨務高層也會放話，因此對彼此互信造成傷害。

黃健庭認為，「他都有我們的LINE」兩人之間的線沒有斷，認為等事情稍微緩和再見面溝通，但這件事好像不會停，每天都有新的戲碼出來，這不是他們想要發展的狀況，認為找時間見面談一談比較理想，強調私人通話不應該對外透露，每一個人意見表達的時候必須為黨設想。

黃健庭強調，桃園市長提名人選並不會排除任何人，民調也非唯一依據，羅智強的障礙在於地方反對，所謂網路聲量、粉絲數也非提名標準，而不能提名羅智強不是朱立倫那天在電話中跟羅講的，而是選策會早就做了這個決定。

若最後民調還是立委魯明哲最高，是否會勸他出來選？黃健庭坦言，假如魯明哲最強黨就徵召他，一切為勝選作考量；對於若民調最高是羅智強？黃健庭說，如果民調最高、地方也接納，那羅智強也可以被徵召。

對於至於黨中央何時要重啟桃園市長提名作業，黃健庭僅稱，現在民進黨還沒有出牌，國民黨不需要這麼急，國民黨本來就有選策會用協調代替初選，包含持續做民調、地方意見領袖徵詢、考量候選人個人特質。