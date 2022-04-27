國民黨中常會今(27日)通過提名宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠參選連任，營造女力大團結氣勢。根據一份民調顯示，張麗善滿意度達到68.91%，且張麗善的高民調也帶動國民黨在雲林的支持度，國民黨的政黨支持度來到27.3%，大勝位居第二名的民進黨。

民進黨今也提名立委劉建國參選雲林縣長，國民黨打算讓張麗善及早就戰鬥位置，但張麗善表明，現階段以防疫跟縣政為重，會透過視訊方式接受黨的提名，她認為做好縣政工作，才能受到縣民肯定。

根據《菱傳媒》今天公布最新的「雲林縣首長滿意度暨網路政治板塊調查」，結果顯示，縣長張麗善滿意度達到68.91%；交叉分析顯示，張麗善在對手綠委劉建國的選區，滿意度也達到67.88%。

張麗善在防疫作為上最獲縣民肯定，有41.04%縣民感到滿意，其次是觀光旅遊40.76%、治安22.78%。至於未來最擔心的項目，分別是62.18%擔心經濟就業、36.01%憂心醫療環境、29.73%擔心教育。

《菱傳媒》也針對雲林的政黨支持度進行調查，結果顯示，有54.44%民眾表示沒有任何政黨偏好、27.3%支持國民黨、12.27%支持民進黨、3.65%支持民眾黨、1.02%支持台灣基進、0.62%支持時代力量、0.23%支持親民黨、0.57%支持其他政黨。