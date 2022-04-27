國民黨正式提名現任雲林縣長張麗善競選連任，張麗善強調平常心面對，責無旁貸。（張朝欣攝）

國民黨27日正式提名張麗善競選雲林縣長，張麗善表示劉建國是可敬的對手，平常心面對，責無旁貸。她擔任縣長3年多來，為雲林爭取諸多建設，年底競選連任，對於縣政推廣與願景規畫，都有1套詳細且務實的作法，且對縣政駕輕就熟，不用再去摸索，相信民眾會給努力認真的人、成熟的舵手繼續服務的機會。

張麗善表示，感謝國民黨提名她參選雲林縣長爭取連任，這是對她3年多來執政的肯定。面對年底選戰，基本上還是平常心。她在縣政推動過程中，沒有任何懈怠的機會，未來還是會依自己的行事作風，1天當作3天用，以不打烊的心情，持續為鄉親奮戰努力。

張麗善說，目前第1要務是作好防疫工作，再來是持續推動政策與擬定未來計畫。至於有民調顯示她領先，還是平常心看待，民調可以作為參考，不會因領先而自滿，也不因落後而失志。

張麗善提到，她無論擔任立委或縣長角色，都很認真全力以赴，一定會拿出具體政績，包括爭取湖山水庫、高鐵特定區聯外道路改善、布袋戲傳習中心等，雲林這幾年持續進步中，相信民眾都能看到、感受到她的努力與用心。

張麗善指出，民進黨會選出他們認為有機會的人參選雲林縣長，之前她就評估應是劉建國會出線，劉是可敬的對手，民進黨中央一定會傾全黨之力輔選，年底選戰「可以想像打起來一定很辛苦」，她還是會以平常心，一步一腳印、腳踏實地的面對。