配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，台鐵宣布自6月29日（星期三）起大幅改動班表，共調整464列次。此次主要是以EMU3000取代東線普悠瑪及自強號，另外舊型摺疊門莒光號也全數汰換完畢，以EMU900型取代。

台鐵表示，此次改班EMU3000型城際列車將替駛樹林—台東間普悠瑪4列次、台中—台東間自強號2列次，及台南—花蓮間自強號2列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8％。

此外新左營—花蓮間306次、308次、317次、323次及，台中—台東間372次、373次自強號改以普悠瑪號替駛，縮短行車時間。

台鐵更改班表(台鐵提供)

原本採用舊型摺疊門莒光號的潮州—花蓮間561次、562次，及七堵—潮州間506次、507次、522次、513次莒光號都停駛，旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛，舊型摺疊門莒光號全數汰換完畢。另為改善空氣品質，高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每日14列次減為4列次。

台鐵表示，本次共計調整464列次，其中變動在5分鐘以上班次計239列次。相關列車車次、時刻，自5月2日起請參閱台鐵網站http：／／www.railway.gov.tw及各車站公告。