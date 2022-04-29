Omicron攻破蔡政府抗疫大內宣！自認是「防疫模範生」的台灣，在被Omicron變種病毒株攻破後，蔡政府過去自豪的抗疫防線完全潰敗，單日確診已衝破萬人，中央流行疫情指揮中心也坦言疫情「目前還在上升期」，公衛專家更表示在可預見的未來台灣或許有將近300萬人染疫，真正要進入與病毒共存的階段。

回顧蔡政府這一路以來的防疫政策及作為，實在是個「死當」的成績。首先就防疫路線來看，台灣一開始選擇的是圍堵、封阻病毒的「動態清零」模式，多虧台灣海島型的特殊地理環境及民眾自覺，在一開始收到很好的成效，但這樣的方式也對國內民生經濟造成極大衝擊。兩年多來除了股市上漲、防疫產業鏈及相關運輸服務業較為蓬勃，基礎民生大幅衰退。現在眼見動態清零已不可行、世界各國紛紛開放，蔡政府竟就直接轉換到「病毒共存」，不僅讓民眾措手不及、人人自危，也讓人覺得之前媒體拿來封神的抗疫英雄——衛福部長陳時中看起來是笑話一場！

而抗疫路線的選擇錯誤，也直接導致台灣防疫物資的部署總是落後，從口罩、疫苗再到現在的快篩試劑之亂，在在顯示政府的能力不足，從口罩國家隊、國產高端疫苗再到現在的快篩國家隊，就是因為物資不足，政府利用「強制徵收」的方式掩飾物資不足的真相、再利用美化其名的方式欺騙民眾。

不僅如此，也因為防疫路線失當，蔡政府更花了許多民眾納稅錢，首先是從買口罩、打疫苗、買快篩劑，每一次系統的開發都是一筆經費。打不完的高端疫苗算下來要20多億，更可笑的是在政府宣布取消簡訊實聯制後，花費的3億多就又等於立刻打水漂，如果與病毒共存是最終結果，那麼蔡政府這段時間的作為就是場笑話，真是把民眾當成傻子及凱子！

這場疫情已經讓民進黨造神、欺騙民眾兩年，這次的Omicron不僅攻破台灣疫情防線、也戳破政府謊言。事實上自疫情到現在，台灣歷經缺口罩、缺疫苗再到現在缺快篩劑及藥物，衛福部許多動作都慢一大拍，唯一不缺的就是與地方政府防疫態度不同的口水戰。當各國都已經進入疫情平穩期，唯獨台灣還在上升期，防疫模範生之說，何其諷刺！

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