「2022 Secutech台北國際安全科技應用博覽會」一連3天展出，電信三雄中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)也全數參展，大秀5G衍生的一連串安全科技智慧應用。

中華電本次展出「智慧資安、智慧交通、科技執法」三大智慧安全科技應用，結合雲端科技、資安防護與物聯網技術應用，建構智慧安全平台，鞏固數位創新科技應用。中華電運用「科技執法」建構智慧城市多場域應用，以自主研發的AI智慧影像辨識技術及首創的雲端租賃模式，導入桃園市與新竹縣等地區。「智慧交通」部分，中華電以5G智慧車路雲端服務，將車、道路、雲端與用路人資訊結合，透過基地台與路側設備互動及5G低延遲、大連結的網路環境，建構智慧型交控場域，可兼顧路口安全與運輸效率，今年下半年將於高雄市、台中市以及公路總局苗栗工務段三個場域進行試辦。

台灣大攜手5G生態圈合作夥伴，展出AI智能工安巡檢、智慧影像安全防護、智慧園區、智慧交通、企業資安服務等領域豐碩的應用內容。台灣大展示與全球機器視覺研發領導大廠SOLOMON 所羅門(2359)攜手合作的META-aivi AI智能工安巡檢解決方案，首次公開展示透過場域的5G訊號，整合擴增實境(AR)與AI深度學習技術，提升前線操作人員的工作技能，並減少人為操作錯誤。只要透過穿戴式AR眼鏡，即可透過全語音情境接受指引，進行高精確度辨識、計數、檢測等工作，結合可靠的機器視覺與真人的靈巧，增加生產量。

遠傳以「5G進擊、大人物跨域守護」為主題參展，展示交通與製造多項創新安全應用服務。遠傳展示以5G專網結合AI和邊緣運算技術的智慧人臉辨識應用，以及機器與管線夠即貼即測「智慧感知」，「智慧感知」透過5G廣泛連結即時傳輸，能夠偵測震動、溫濕度異常，確保設備廠區安全。此外，遠傳自行開發混合雲監控管理平台(IIMS)，結合多雲監控與資訊服務管理平台，單一自動化監測，即時監測多類資源，自動開立/結案工單，可打造企業資訊戰情中心，協助管理者全面掌握關鍵資訊。