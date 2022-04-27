（遠傳網路暨技術群網路雲化與虛擬化維運處技術副理邱昆泰獲選企(產)業勞工組全國模範勞工，也是電信業唯一獲此殊榮，由行政院長蘇貞昌頒獎，明(28)日將獲總統蔡英文親自接見、表揚。圖／遠傳電信提供） 五一勞動節將至，勞動部舉辦的「111年度紀念五一勞動節暨全國模範勞工表揚活動」於27日舉辦，遠傳網路暨技術群網路雲化與虛擬化維運處技術副理邱昆泰獲選企（產）業勞工組全國模範勞工，也是電信業唯一獲此殊榮，由行政院長蘇貞昌頒獎，28日將獲總統蔡英文親自接見、表揚。遠傳表示，該公司一向以創造「樂業職場」為目標，提供員工機會平等、福利良好、且多元發展的工作環境，讓員工在專業技術及專案成果皆有很大的發揮空間。邱昆泰21年來恪守遠傳網路崗位，提供用戶良好的網路體驗，近年更主動研發物聯網應用，建置業界首創「AI偵測異常路燈及自動重啟機制」，榮獲經理人月刊2021百大經理人獎，同時也獲得全國第一個物聯網維運專利、部門特殊表現獎勵及遠傳創新獎。遠傳指出，邱昆泰在專業上已取得高級電信人員證照、多項愛利信維運證書，並協助通過多項專案驗收，其中桃園智慧路燈專案更榮獲照明金質獎，預估每年可節省電費1.53億。全國模範勞工獎每年由勞動部選出，為表揚勞工對國家建設與經濟發展之貢獻、熱心從事勞工運動及服務勞工之優異事蹟，選拔共分為四組，其中企（產）業勞工組之全國模範勞需綜合評量「服務精神為所屬事業單位之表率」、「對從事的工作有具體貢獻」、「對所從事工作之知能或技能有研發及創新之優異表現」、「本職技藝競賽獲得優異表現」、以及「參與服務勞工事務成績卓著」五大項目。遠傳表示，邱昆泰獲此殊榮，遠傳為員工感到驕傲、也同感榮耀。遠傳強調，人才的培育與發展，一直是遠傳電信重視的營運發展目標，遠傳近年聚焦「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）相關應用，厚植核心技術與研發能力，協助製造、交通、零售等各產業展開轉型，今年也持續招募5G新經濟領域人才，期望以良好的勞資關係、多面向的人才培育體系及完整的福利政策，凝聚員工工作成就感與企業認同感，進而提升員工向心力、強化組織生產效率及能力，培養更多優秀專業人才。