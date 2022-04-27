網傳6月1日起申請護照將漲價等假消息(外交部提供)

崔慈悌／台北報導

通訊軟體上流傳出有關「外交部宣布6月1日起護照漲價」、「未來申辦將採較現行方式麻煩」等訊息，外交部今天鄭重澄清，強調相關消息純屬謠傳，與事實不符。

外交部發言人歐江安指出，領事事務局為精進申辦護照e化作業，提升整體服務品質，規劃於今年6月1日起，正式啟動「申辦護照網路填表及照片上傳系統」。未來個人申辦護照除了可選擇現行的紙本填寫外，更可採用網路填表方式進行，並且選擇是否直接上傳數位照片，以及決定是否預約申辦。

她說，新措施提供民眾多元申辦服務，系統也可以預先檢視民眾上傳的照片是否符合規格、網路填寫資料及預約申辦，可大幅縮減民眾臨櫃等待時間，「申辦護照的規費維持不變，並沒有調漲」。

外交部也提醒民眾，如果想要瞭解最新正確的領務措施及相關規定，請瀏覽外交部領事事務局的官方網站；對於未經外交部證實的錯假訊息，切勿隨意轉傳或散布，以免觸法。