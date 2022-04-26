外交部勸募物資援助烏克蘭，收到超乎預期的650噸物資，並衍伸出2.4億元的運費支出。外交部發言人歐江安今天表示，關於運費支出，外交部將優先以自有預算勻支，如果未來相關支出有不足之處，將向行政院請求協助。

外交部長吳釗燮14日在立法院答詢表示：「民間捐助物資，（運費）要由外交部吸收，但不會動用民間募款。外交部已向行政院主計處反映，我們有跟行政院談，若援外預算不夠，要請行政院支持。」外交部亞非司長楊心怡19日則說，外交部主計單位正與相關單位研議援贈物資運費事宜，尋找適當財源。

歐江安指出，本案自規劃之初即匡列以外交部自有經費支應，因此尚未向行政院提出額外經費協助的請求。外交部將優先以自有預算勻支，如果未來相關支出有不足之處，將向行政院請求協助。

歐江安表示，外界關心的運費總支出，目前仍待全案辦理完竣、承運廠商檢據向外交部請款後，方能進行結算。