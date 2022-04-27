聯亞(3081)今(27)日舉辦法人說明會，首季受惠大陸Telcom市場春節後回升，加上消費性產品出貨，單季淨利季增為181.4%、每股賺0.22元，展望第二季，財務長楊吉裕表示，第二季營運表現主要還是要看消費型LD機台客戶端認證進度，另外，大陸封城目前尚未看到客戶端有影響。

聯亞第一季營收4.5億元、季增加30%、年減少25.5%，帶動營收相較去年第四季增加的主要原因為大陸Telcom產品自春節後回升，加上消費性產品出貨優於預期，單季淨利為1970萬元，季增加181.4%、年減少89.8%，單季EPS為0.22元。

財務長楊吉裕表示，聯亞第一季單季毛利率為25%，相較去年第四季成長1.5個百分點，卻相較去年同期減少28.7個百分點，較去年同期大幅衰退主要原因就是營收還在低檔，且較低毛利率產品PD營收比重較高所致，另外，消費性產品剛開始量產，聯亞第一季有進行破壞性檢測，該狀況自第二季起會減少；單季營業利益率為2.4%，較去年第四季成長1.52個百分點，相較去年同期減少36.3個百分點。

以聯亞第一季產品比重來說，Telcom佔比40~45%；Datacom佔比15~20%；其餘則為消費、工業等其他產品佔比30~35%。

楊吉裕表示，第一季是傳統淡季，仍有看到農曆春節後大陸Telcom需求明顯回升，消費型LD訂單需求也優於預期。聯亞早在去年下半年就進行更多機台認證，最後一批會在7月完成，但最終還是要視客戶認證的進度。

展望第二季，楊吉裕表示，預計第二季營運表現將相當於2019年第二季水準，但若是消費型LD機台客戶端認證加速，則有機會挑戰 2021年第一季水準；至於大陸封城部分，楊吉裕表示，目前在客戶端沒有看到特別的影響。

楊吉裕進一步表示，聯亞在消費性產品的表現優於預期，目前美國有3個消費性產品感測試中，今年第三季會看到無線耳機、手機等應用產品，如果出貨可以達到客戶估計數量，整體消費性產品全年營收會佔比20%以上。在大陸標案上，現階段大陸標案25G以上開始增加，部分訂單佔比更達40%，相信以後25G的增長是可預期的趨勢。

矽光產品部分，楊吉裕表示，目前聯亞矽光已經在量產的有3~4個客戶，儘管主要美國客戶在400G產品還是沒有看到明顯增長，但另外一家美國大型網路公司的進展非常好，去年YOY有100%，今年應該也是會有100%，另外，聯亞也有和美國最大網路設備廠接洽，6月會400G也進入量產、第四季也會小幅量產800G。不僅如此，大陸Datacom模組廠客戶最近拿到美國前10大Datacom廠的訂單，預計第三季開始量產，整體來說，今年矽光營收佔比為15~25%。