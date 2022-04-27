台灣與尼加拉瓜去年12月斷交，前駐尼加拉瓜大使吳進木未通報情資，還在斷交後隨即取得當地國籍滯留至今，外交部常務次長俞大㵢今天透露，外交部曾要求吳進木返台說明，但吳以太太身體狀況不好為由婉拒，「後來就沒有再聯繫了」。

吳進木是在去年11月獲准退休離任，在他任內未回報台尼斷交情資，外交部事前也不知道吳進木向尼國申請入籍，對外還一再強調，尼國與台灣邦誼穩固，兩國邦交沒有問題。

不料尼加拉瓜12月就宣布與我國斷交，同時授予吳尼加拉瓜國籍。監察院認為此案關乎外交情勢掌握與國家機密保護法等問題，日前已申請自動調查。

立法院外交及國防委員會今天審查外交部主管預算凍結案，國民黨立委溫玉霞詢問吳進木引發的爭議事件，外交部曾說會要求吳返台說明，是否有主動連繫吳進木？吳是否有向外交部提出解釋說明？

對此，俞大㵢表示，在台尼斷交後的那段期間，國內持續關注吳進木取得尼國國籍問題，當時外交部有嘗試跟吳進木連絡上。吳進木當時向外交部說明，因為太太身體狀況不好，不方便履行，「所以那時候就沒有回來，後來就沒有再聯繫了」。

對此，溫玉霞痛批，吳進木是代表國家的外交官，他在尼國擁有的那些人脈和地位都是國家給他的，應該要對國家有忠誠度，但是他卻在國外辦理退休，而且斷交隔天就馬上拿到當地國籍還拿到榮譽市民，「吃果子要拜樹頭，不能說退休後就當作沒事」。

她質疑吳進木至今還在領台灣的退休金，這是國民的納稅錢，應該要回國告訴大家究竟發生什麼事情，「他應該有這個責任」。

不過俞大㵢表示，吳進木已經是退休人員，外交部跟他聯繫了幾次，希望他回來親自跟國人說明，但他還是留在尼加拉瓜。