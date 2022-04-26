往返台東蘭嶼大發1號貨輪遭撞沉沒 9船員平安獲救

1艘專門載運物資往返台東和蘭嶼之間的貨輪大發1號，26日凌晨1時許，滿載著小山貓，小貨車和食物前往蘭嶼，不料剛出台東富岡漁港四海浬，卻遭到賴比瑞亞籍LIA號油輪撞擊、整艘船沉沒，所幸9名船員全數獲救，台東縣政府觀旅處表示，大發1號遭撞擊沈沒，對離島民生物資運送的影響不大。

貨輪公司負責人許志雄表示，今天凌晨1時許大發貨輪載貨從台東富岡港往蘭嶼途中，遭賴比瑞亞籍LIA號油輪攔腰撞上，船上9船員棄船逃生獲救，貨輪及貨物全都在外海沉沒，目前正與貨主聯繫及雙方保險公司洽談賠償問題，目前貨物的損失尚待全面清算，而若要再打造1艘貨輪，可能要6000萬以上。

台東縣政府交觀處指出，對大發1號沉沒感到遺憾，離島的貨輪原本有大發1號、龍鴻、東翰輪共3艘在營運，去年與大發及龍鴻號簽約時就有備援船隻可以使用，另有凱旋號客輪也投入蘭嶼線，因此對基本的民生物資運送量能不會有太大影響。

第十五海巡隊說明，該隊於26日凌晨0時52分接獲第十巡防區通報，我國籍284噸「大發1號」雜貨船與賴比瑞亞籍73723噸「LIA」貨輪於綠島西南方12浬擦撞，「大發1號」船身大量進水即將沈沒，船長宣布棄船，立即派遣PP-3595艇及PP3568艇前往救援。

凌晨1時18分PP-3595艇抵達現場，由於天色昏暗海流湍急海域，發現「大發1號」船體微露水面，另有8名本國籍船員及1名印尼籍船員於救生筏上即刻實施救助，9名全數平安救起。

隨後PP-3568艇抵達現場，該處海域目前無油汙情事，並請「LIA」輪停航，進行船體碰撞外觀蒐證，並將調查結果函送航政主管進行海事評議，以釐清肇事責任。