今年起國防部教育召集採取新舊制並行，教召話題同時引起全國熱烈討論。日前網路PTT上有位參與5天舊制教召的召員，在專科學校受召後，發表「政府眼中的教召VS真的教召」文章，抱怨軍方課程設計、未獲撥全新裝備等內容，陸軍司令部指出，該篇內容以偏概全，對教召有相當多誤解之處；為避免錯誤言論影響國人視聽，貽笑國際，損及國家及軍譽，特別做出4點說明。

陸軍司令部表示，近期社群、網路媒體出現數篇述及5-7天教召的實際參與過程，受到關注；從召員結訓前的座談及意見調查中，新制強調「多做少說」的實作訓練，內容獲得多數召員的支持，本部並對召員在受召期間的訓練成果與積極的態度，表達肯定。同時也做了以下四點說明，希望國人更加了解。

一、5至7天後備教召訓練時間較短，在訓練效益及撙節公帑考量下，所有經理品、迷彩服裝及膠鞋均嚴格品質把關，以「堪用品」撥發人員使用，訓練期間有損壞立即更換，訓後立即收繳、清潔並完成消毒。至於今年首度實驗之新制14天教召訓練，依「常後一致」要求，驗證戰術作為與戰場防護效能，所撥發的裝備，在解召後，除水囊及膠鞋由訓員攜回，其餘品項繳回清潔檢整妥善再運用。

二、依國防部規範，本次接訓單位各級幹部實施手槍射擊15發，步槍射擊21發，排用機槍射擊33發，均全數按訓練計畫執行完畢。專校該梯次施訓期間，淡水地區均為(大)雷雨天候，機槍射擊、22公里行軍受到影響，基於安全考量，課程修正為分組實施「射擊預習」及「機械訓練」課程替代。

三、召訓全程，陸軍專科學校依模式化課表，實施課程整備，落實專業訓練，協助召員恢復專業職能；並秉持同袍精神，落實照顧。全體幹部盡心盡力，經解召前實施問卷及座談，獲接近九成之滿意度。

四、陸軍司令部以審慎與嚴謹態度，完成召訓各項整備工作，就法令規定、生活照顧及訓練規劃整體滿意度，均獲召員高度認同。陸軍司令部感謝國人對國軍教召工作的關注與討論，將持恆完備各項召訓整備，落實後備軍人「保家、保產、保鄉」理念，達「立即動員、立即作戰」之目標，籲請國人支持，共同提升國家整體戰力。