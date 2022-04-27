美國拜登政府將於今年5月正式啟動「印太經濟架構」(IPEF)，成為美國「印太戰略」的重要經濟支柱。外交部次長俞大㵢今天表示，我國已向美方表達參與意願，雙方目前也在保持連繫中，加入IPEF與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）都是我們的目標，都會繼續爭取。

拜登政府預計啟動IPEF，內容涉及經貿合作、供應鏈、基礎建設、稅收等領域，目前預計納入成員有東協、印度、美、日、韓、太平洋島國等。

立法院外交委員會今天審議外交部預算凍結案，俞大㵢列席備詢。國民黨立委江啟臣痛批蔡政府高喊「抗中」，但上任至今我邦交國從馬政府時代的22個，掉到現在只剩14個，這些邦交國不僅有外交上的作用，更有軍事戰略意義，一口氣少了8個造成第一島鏈、第二島鏈和第三島鏈出現8個破口，顯然「抗中」只是口號。

他以最近索羅門與大陸簽訂安全協議為例，就讓第一島鏈被突破，對「抗中聯盟」造成極大影響，呼籲蔡政府要喊「抗中」得先守住邦交國再說。

至於拜登政府預計啟動的IPEF，江啟臣也質疑台灣並未被納入優先名單，對此，俞大㵢表示，美國還未公布加入的成員名單，我方已表明我們有參與的意願，目前仍在保持聯繫當中，包括行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中與美國貿易代表戴琪，4月18日就曾舉行視訊會晤。

不過江啟臣表示，鄧振中和戴琪並未談及IPEF，台灣去年9月申請加入CPTPP，也未看到實質進展，美方是否也支持台灣加入CPTPP？

俞大㵢表示，美國並非CPTPP成員國，但對於台灣加入CPTPP「美國是支持的」，無論是爭取加入IPEF還是CPTPP都很重要，這兩者性質不同，但都是努力的目標，會持續來爭取。