美國宣布美軍驅逐艦桑普森號周二通過台灣海峽，中國解放軍東部戰區新聞發言人今表示，美國頻頻實施此類挑釁行徑，向「台獨」勢力發出錯誤信號，蓄意破壞台海和平穩定。戰區部隊隨時保持高度戒備。

美軍第七艦隊表示，桑普森號周二（26日）通過台海是符合國際法在國際水域的例行航行，並展現美國對自由開放印太地區的承諾。

桑普森號是美國林肯號航母戰鬥群的成員，戰鬥群日前在菲律賓海及東海與日本海上自衛隊進行聯合演習，對上一次有美國軍艦通過台海是在2月底。

中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月26日，美國桑普森號導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒。美國頻頻實施此類挑釁行徑，向「台獨」勢力發出錯誤信號，蓄意破壞台海和平穩定，我們堅決反對。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。