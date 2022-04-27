國防部：美艦由南向北通過台海 10:062022/04/27 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為美軍第七艦隊驅逐艦。（資料照片/美國海軍官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今(27)日表示，美驅逐艦乙艘，由南向北航經臺灣海峽。通過臺灣海峽期間，國軍均能全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。 外電報導，美軍第七艦隊桑普森號驅逐艦（DDG-102）通過台灣海峽，是在依照國際法下進行的一次例行性行動。 確診中將每日與邱國正開會2次 密切接觸者PCR出爐 從馬關條約談兩岸新關係 呂秀蓮：維持現狀是自我麻痺！ #國防部 #臺灣海峽 #由南向北 #桑普森 #美艦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 布林肯奧斯汀訪基輔 美外交官最快本周返烏 04:102022/04/26 話題觀察 美驅逐艦通過台灣海峽 展現對自由開放印太承諾 03:302022/04/27 國際 俄下最後通牒 要馬立波烏軍投降 04:102022/04/21 話題觀察 王鳴中快評》戰場簡報 流於形式主義 16:432022/04/21 快評 雄昇飛彈射程逾1000公里 國防部首透露具兩種彈頭 13:572022/04/20 政治 不斷更新》美國務卿、防長首抵基輔 與澤倫斯基進行會談 18:252022/04/24 國際 對美軍購 國防部會要求如期交運 04:102022/04/18 政治要聞 奔騰思潮》見微知著：行政院應考慮設立「全民防衛動員委員會」（揭仲） 17:092022/04/20 海納百川 韓豫平案仍須實質平反 04:102022/04/23 時論廣場 不斷更新》烏軍擊退好幾波攻勢 英曝俄軍在烏東受阻2大關鍵 07:332022/04/24 國際 華視誤報「共軍導彈擊中新北」 國防部回應了！ 13:142022/04/20 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。