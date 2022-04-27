國防部今(27)日表示，美驅逐艦乙艘，由南向北航經臺灣海峽。通過臺灣海峽期間，國軍均能全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

外電報導，美軍第七艦隊桑普森號驅逐艦（DDG-102）通過台灣海峽，是在依照國際法下進行的一次例行性行動。