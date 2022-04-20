華視今(20日)上午新聞畫面中的跑馬快訊，誤播「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，引發爭議。華視對此發聲明道歉。國防部今也對此表示，國軍運用情監偵系統嚴密掌握台海情況，目前一切正常。

國防部長邱國正今在立法院表示，國軍嚴密掌握情監偵系統，有狀況會主動作說明，相關訊息對民心士氣影響很大，上午華視的事件可當成一個訓練，對媒體也是很好的教材，未來希望凡事能簡單查證再作評論。

邱國正強調，俄烏戰爭最大啟示之一，就是對爭議性訊息影響很大，國防部若獲悉，第一時間一定作出回應，同時進行查證，國軍對情監偵系統掌握，從國軍聯合作戰指揮中心(JOCC)到各作戰區、各地方部隊，甚至與警政署都相當通暢，一有訊息一定會知道。

華視稍早則是在YouTube頻道聊天室置頂發聲明，「稍早快訊內容是昨日為新北消防局錄製的防災影片，今日因路徑設定錯誤，誤植昨日影片內容，請民眾不需恐慌！特此澄清、道歉！」