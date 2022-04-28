隨著全球數位服務急速擴展，聚碩(6112)旗下雲端服務公司「Epic Cloud聚上雲」瞄準各大產業對「全通道客戶溝通」需求，取得雲端通訊平台Infobip台灣經銷夥伴資格。此次合作將擴展Epic Cloud聚上雲「客戶體驗平台」（E-Data Platform）版圖，為企業用戶提供高度整合、深具策略的雲端互動平台解決方案，協助企業打造顧客忠誠度的正循環。Epic Cloud聚上雲的「客戶體驗平台」，已有台灣新創SurveyCake的加持，具有顧客體驗數據蒐集的專精技術，如今再晉級納入Infobip在「市場行銷」、「互動通訊」與「客服管理」層面的技術強項，可望為企業用戶帶來更臻完善的ＭarTech雲端整合應用。

Infobip是國際級雲端通訊平台公司，透過全球化經營策略，現今為全球各知名企業如聯合利華、Uber與LG及金融、電信商等客戶提供服務。Infobip專為用戶提供多平台的客戶通訊技術，協助用戶以快速、安全且可靠的方式，簡化顧客消費旅程中繁多的溝通過程，並透過多元、順暢、即時、主動的溝通技術，有效提升顧客黏著度。Gartner與IDC近期的報告指出，通信平台即服務（CPaaS）在數位轉型的趨勢下，2025年之前都將保持30％左右的年均複合增長率，市場規模更將高達217億美元。

Epic Cloud聚上雲董事長楊敦凱表示，全球線上零售佔比飆高，隨之而來的「電商化」、「數位宅經濟」、「數位安全」需求，將持續為雲端服務形成新藍海。楊敦凱指出，Epic Cloud為專業的雲應用服務供應商，將結合Infobip在「市場行銷」、「互動通訊平台」與「客服管理」等層面的獨家強項，並以SurveyCake在消費者體驗資訊的蒐集技術，共同強化聚上雲的「客戶體驗平台」 （E-Data Platform），為客戶提供高度整合的ＭarTech雲端整合方案。