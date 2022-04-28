【旅奇傳媒/編輯部整理】為展現全球與在地客家文化精神，客家委員會及桃園市政府共同舉辦「2023年世界客家博覽會」，於4月22日主視覺發布記者會，公布世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主題，期盼讓世界看見臺灣，看見客家文化之美。

客委會副主任委員鍾孔炤表示，世界客家博覽會因受到疫情影響延後到明(112)年舉辦，主題「Travel to Tomorrow天光日个客家」結合穿越、山林、村落、陽光與人、海洋等元素發想，透過客家的英文「HAKKA」演釋其豐富多元內涵，象徵客家充滿希望，希望大家繼續為客家打拚，讓客家向前行。

▲2023世界客家博覽會主視覺，透過英文HAKKA為主融入不同顏色及元素。 圖：客家委員會／提供

客委會指出，世界客家博覽會為世界上首次以客家文化為主軸的博覽會，將於112年8月11日至10月15日舉辦，以客家音樂、文學、器具、工藝、美食、服裝、歷史、信仰，以及客家的海外文化與傑出人才，運用5G等科技技術，呈現客家新樣貌，並以桃園機場捷運A19桃園體育園區站為主展區，分為世界館、臺灣館等2大主題館，世界館反映世界客家之在地化與多樣化經驗，臺灣館則為反映臺灣客家之典範特色，另有7處副展區配合共同演繹客家文化生活美學。

本次博覽會以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主題，展現客家族群遷徙至世界各地，發展出融合客家與當地的多元面貌，使客家文化不侷限於臺灣，而是能走向世界，期待社會大眾都能透過「2023世界客家博覽會」，更深層的體會客家多元文化。

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