雪花冰自5月1日起在特色館隘寮下奉茶亭新鮮上市。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

公館鄉農會27日上午在苗栗特色館隘寮下奉茶亭舉辦「第二屆客家福菜暨農村意象創新攝影比賽」頒獎典禮，邀請縣長徐耀昌頒獎表揚獲獎者。另外，天氣日漸炎熱，農會也新推出紅棗、芋頭及桑葚三種口味雪花冰，歡迎大家到隘寮下奉茶亭消暑嘗鮮。

公館鄉農會去年辦理農業跨年嘉年華活動，營造屬於公館鄉獨特的客家冬季風景，並辦理攝影比賽，以鄉內「福菜、花田、堆稈棚」為主題徵件，藉由攝影師的眼紀錄這些農村意象，27日舉行頒獎典禮，由縣長徐耀昌親自頒獎表揚獲獎者。

比賽共收到來自各地130件作品，評審委員包括鄉土畫家張秋台、硬頸攝影協會總幹事陳雲錦、苗栗縣攝影學會名譽理事長曹德瀛、一尊藝術空間董事長邢穌玠，最後評選出12件得獎作品。張秋台也一一評點各個優勝作品的特色，讓縣長、在場來賓及受獎者直呼上了一堂攝影課。

此外，炎炎夏日即將到來，公館鄉農會趁機推出特色雪花冰，運用在地農產紅棗、桑椹、芋頭為原料，製成口感綿密的雪花冰，撒上桑椹鮮果、蜜芋頭、紅棗果醬等材料，叫人食指大動。

雪花冰自5月1日起在特色館隘寮下奉茶亭新鮮上市，配合桐花季活動，自5月1日至5月31日憑在苗栗賞桐花照片及在公館農會、好客坊、奉茶亭冰品照片打卡或IG等社群網站上傳貼文，即可獲得霜淇淋一支對折，其他冰品9折優惠。