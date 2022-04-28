台商在大陸的自行車供應鏈相繼復工、全力拚產能！全球最大的自行車整車廠-巨大（9921）集團28日公告指出，包括中國捷安特、昆山捷安特電動車、昆山捷安特、昆山鼎鎂新材料科技等旗下四家工廠，配合當地政府防疫措施，配合當地政府政策規定，已審核通過自今日起可閉環恢復生產，復工後將調假加班追趕產能。

自行車鏈條全球最大供應商-桂盟（5306）集團今日也公告指出，旗下蘇州超匯桂盟傳動及蘇州市太倉廠區各子公司，即日起恢復生產運營，將全力拚產能。

巨大集團大陸昆山四座工廠自四月以來因疫情暫時停工至4/27，直到今日審核通過即日起可閉環恢復生產，復工後將調假加班追趕產能。巨大強調，目前對2022年全年度營運尚無重大影響。

法人表示，巨大集團第一季營收表現亮眼，加上大陸自行車通路據點尚有庫存可消化，預期今年前四月營收仍可維持成長。隨著昆山廠今日復工後調假加班追趕產能，部分訂單將延至五月出貨，預期遞延效應將顯現在五、六月份的營收表現上。

桂盟集團蘇州太倉廠因配合防疫自四月初停工至今超過半個多月，桂盟透過天津廠、深圳廠調度出貨支援，太倉廠即日起終於復工復產，桂盟趁著四月份最後幾天，全力拚產能、拚出貨。