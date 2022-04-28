進駐率超過9成的國家生技研究園區，28日舉辦「招商暨人才與技術媒合會（DEMO DAY）」，活動於實體及線上同步登場，超過40間生醫新創公司及團隊參與，吸引逾200位海內外企業、投資者、創投、加速器及天使投資人共襄盛舉，並促成超過30隊以上的國際媒合會談。

此次活動是由中研院院長廖俊智、前副總統陳建仁、宏碁集團創辦人施振榮、生技中心董事長涂醒哲等人共同揭開序幕。

廖俊智表示，DEMO DAY活動不僅向外界展現國家生技研究園區的發展量能，提供進駐廠商及團隊展演舞台；也能藉此進一步與國內外藥廠及加速器進行技術交流及合作鏈結，助臺灣生技生醫新創團隊躍上國際。

本屆DEMO DAY亮點主軸，包括全球生技醫藥產業發展之趨勢分享、1對1國際媒合；邀集旅美生技製藥專家楊育民、藥華醫藥執行長林國鐘、知名國際藥廠之領袖代表，包括安進（Amgen）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、默克（Merck）、羅氏（Roche）等，從臺灣及全球角度分享生技醫藥產業發展趨勢。

另外，臺灣ICT大廠宏碁集團已於今年2月正式進駐園區，施振榮也獲邀主講「臺灣智慧醫療全球化的契機及挑戰」。

1對1國際媒合，則由中研院團隊、園區進駐單位生技中心及園區新創廠商共同展現臺灣研發實力，邀請國際藥廠/加速器：安進（Amgen）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、全球生物製藥公司（BMS）、默克（Merck）、諾華（Novartis）、羅氏（Roche）、武田（Takeda）及臺荷加速器（Tiger Accelerator）參加媒合，提升雙方合作與投資的機會。

此外，園區創服育成中心進駐廠商的研發成果亮眼，達多項重要里程碑，如：免疫功坊完成新臺幣6.7億元A輪募資；矽基分子電測研發新冠病毒快速檢測晶片，3分鐘精準驗出新冠病毒；新析生技以AI技術精準補捉蛋白質，完成Pre-A輪1.3億元募資；臺灣ICT大廠宏碁正式進駐，將研發客製化癌症疫苗，提供病患最適化治療。

涂醒哲表示，為協助對抗疫情，生技中心與安進攜手開發次世代雙特異性抗體藥物，更與日本CMIC集團進行生物藥生產技術合作與商務推廣，未來可協助臺灣生技公司鏈結日本與國際。

本屆投資媒合擂台競賽，共15組生技醫藥公司/團隊參加，輪流登台進行簡報，爭取創投、加速器及投資者的支持。參與團隊包括：先知生技、免疫功坊、矽基分子電測、路明思、藥祇生醫等上述園區育成廠商，與來自園區外的上頂醫學等，共同角逐「技術創新」與「投資人青睞」兩獎項。此活動由創投、企業、財會等業界專家擔任評審，將於29日DEMO DAY閉幕時頒獎。