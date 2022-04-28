全球啤酒市場龍頭百威英博集團位在英國的廠房員工近日醞釀罷工，假設實際罷工，恐造成今年夏天英國啤酒缺貨。百威位於英國薩默斯伯里（Samlesbury）的啤酒廠共有225名員工隸屬GMB工會，而該工會近日表決通過發動產業抗爭行動，原因是不滿薪資。

百威日前提出，今、明兩年員工薪資各調升3％，但英國通膨率高達9％，等於是讓員工變相減薪。