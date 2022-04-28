百威英國員工釀罷工 夏季啤酒恐缺貨 18:552022/04/28 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球啤酒市場龍頭百威英博集團位在英國的廠房員工近日醞釀罷工，假設實際罷工，恐造成今年夏天英國啤酒缺貨。百威位於英國薩默斯伯里（Samlesbury）的啤酒廠共有225名員工隸屬GMB工會，而該工會近日表決通過發動產業抗爭行動，原因是不滿薪資。 百威日前提出，今、明兩年員工薪資各調升3％，但英國通膨率高達9％，等於是讓員工變相減薪。 聯博股債投資實力雙全 再奪金獎 朝陽科大連4年入榜進英國泰晤士大學影響力 拚淨零排放 #全球 #英國 #百威 #罷工 #缺貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 凱特王妃御用情書包品牌來自台灣設計師 首返台慈善義賣 17:482022/04/28 財經 印尼發布出口禁令 棕櫚油驚漲 食品廠頭痛 04:102022/04/28 財經要聞 柏瑞全球非投資級債基金 理柏三連霸 04:102022/04/28 產業特刊 不動產與基礎建設ETF 讓投資人坐領息收抗通膨 18:062022/04/28 財經 從小就對保時捷情有獨鍾！美網冠軍 Emma Raducanu 出任品牌大使 16:292022/04/28 汽車情報-汽車新聞 全球基金淨流入 ESG投資成顯學 04:102022/04/28 產業特刊 永續投資吸金 ESG碳商機多重資產成標配 16:332022/04/28 財經 全球前10大半導體企業 聯發科第8 04:102022/04/28 財經焦點 利空近尾聲 全球股市買點現 04:102022/04/28 投資理財 醫療剛性需求帶動 生技投資可望成為防禦投資主流 16:242022/04/28 財經 生技醫療健康產業 短中長期皆有利基 12:032022/04/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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