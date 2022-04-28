朝陽科大已連4年進榜世界大學影響力排名，落實大學社會責任，圖為朝陽科大國際學生加入守護海洋的淨灘行列。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

英國泰晤士高等教育28日公布2022世界大學影響力排名，1406校參與總排名，全台45所大學進入全球排名，而朝陽科大連續4年入榜；為呼應聯合國永續發展目標（SDGs），宣布成立永續發展推動委員會，致力年降2％能源使用及碳排放量，到2030年總降50％，在2045年達成淨零排放目標，營造大學、社會與地球共好。

朝陽科大校長鄭道明表示，評核項目根據聯合國永續發展指標（SDGs）17項指標，朝陽科大在經濟成長、社會進步與環境保護等3大面向評比，表現卓越。為呼應SDGs，在SDG10減少不平等及SDG15保育陸域生態，排名101-200；另SDG1終結貧窮、SDG4優質教育、SDG8就業與經濟成長及SDG14保育海洋生態，排名201-300。

朝陽科大研發長徐松圻說，朝陽科大已連續5年蟬聯世界綠能大學全球百大，連2年蟬聯天下USR大學公民獎私立技職冠軍，善盡大學社會責任，推動地方創生不遺餘力。另朝陽科大更積極整合健康農業資材與智慧應用技術、綠能材料技術及環保創新燃燒裝置等創新技術，塑造產學合作亮點，提升國際競爭力。

朝陽科大學生USR團隊實現農業廢棄物再利用，為逆轉氣候變遷及推動綠色經濟循環有貢獻，獲選天下雜誌第2屆U20國際青年論壇最有影響力獎，以「連動式植生牆照護系統」榮獲IWIS國際華沙發明展金牌及ASIE美國科學暨發明展金牌，實踐USR永續成果。校方連4年進榜世界大學影響力排名，永續發展成果受肯定。