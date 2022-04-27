疫情不斷升溫，北市保安警察大隊在執行機動派出所勤務時，特別選定人潮擁擠的熱區「台北車站」徒步巡邏，並手持防疫宣導海報及發放文宣品等方式，呼籲民眾務必以實際行動落實防疫新生活運動，宣導「勤洗手、量體溫、戴口罩、保持社交距離及出入實聯制」等五大撇步基本功，以減緩疫情飆升。

保大表示，近日本土確診數單日突破8000人，雙北更為疫情重災區，保大員警平日除維護社會治安及交通安全外，亦關心疫情發展及民眾健康，特地出動機動派出所執行防疫宣導活動，除呼籲民眾務必遵守現行防疫規定，並鼓勵民眾下載使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

警方提醒民眾，中央流行疫情指揮中心針對本土個案，從26日起縮短居家隔離天數為「3＋4」天，即3天隔離＋4天自主防疫，也就是前3天需完成居家隔離，且以一人一室為原則，不得外出，第4天快篩陰性者進行4天自主防疫，第7天快篩陰性解除自主防疫。