疫情升溫，台北市長柯文哲昨表示未來一周是關鍵，若有必要有可能會「軟性封城」，但具體實施的時間點和作法都沒說清楚。他今解釋，軟性封城就和去年6月一樣，和三級警戒差不多意思，當醫療量能無法因應，要避免疫情擴張下去。外傳雙北將找業者蓋組合屋建設「方艙醫院」，他則強烈否認，強調北市從未有此規畫。

柯文哲下午赴市議會報告追加減預算，市議員王欣儀追問「軟性封城」定義，到底疫情發展到何種程度才會考慮實施。他表示，這跟去年6月一樣，和三級警戒差不多意思，當醫療量能開始無法應付時，還是要控制疫情不能擴張下去。

王欣儀追問預計時間點，不能說臨時宣布讓民眾無所適從，柯文哲則回應，目前台北市共有1300專責病床，現在只用掉500多床，目前還剩下700床，市府會監看狀況，但要很誠實的講，這沒有標準答案，且戰且走。

但王欣儀對此回應不以為然，批評市府連母親節活動都不暫停、繼續照辦，還談什麼軟性封城。柯文哲表示，市府建議民眾減少群聚，但這屬道德勸說，沒有強制規定，遭王反批，現在只是改發東西，還是會群聚，政策通通都矛盾，市府應檢討。

此外，由於指揮中心居家隔離新制「3＋4」昨上路，有許多北市解隔者抱怨拿不到快篩劑，台南市長黃偉哲呼籲中央開放地方自行採購，王欣儀詢問北市作法，副市長黃珊珊則說，中央雖有徵用快篩劑，但並未禁止地方採購，目前北市已下訂48萬劑，會在一個月內才到貨，每個禮拜會到貨10萬劑。

近日醫界傳出，雙北市政府考量疫情升溫，倘若現有居家照護支援系統無法承受，不排除參考「方艙」概念，找業者蓋臨時組合屋，把輕症或無症狀的確診者集中照顧。柯文哲則說，「那是謠言，台北市從來沒有規畫方艙醫院。」