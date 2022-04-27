指揮中心居家隔離「3＋4」天政策匆忙上路，台北市副市長黃珊珊27日表示，北市有2萬名居隔者今天要解隔，全部的人都擠在一起，根本沒人力把快篩劑送到每個人手上，連各大物流公司都說不一定排得出人手，天下大亂真是累死三軍。

黃珊珊今在臉書再次質疑1天內決定「3＋4」，健康服務中心同仁承擔著北市每天上千例確診個案、5000例居隔者，疫調工作已累到不行，最慘的是昨天，「3＋4」政策在短短2天內公布，事先沒有任何細節、配套，所有單位電話都被打爆，全世界都來問隔天何時解隔離、怎樣取得快篩劑，各地方政府、健康服務中心與各區關懷中心都跟媒體一起看媒體應變，請問，誰幫基層公務員著想過嗎？

她指出，北市現在有2萬個居家隔離者，今天要解隔，全部的人都擠在一起，要安排把快篩劑送到每個人手上，根本沒有這麼多的人力，連北市各大物流公司都說不一定排得出人手，天下大亂，真是累死三軍。

黃珊珊說，修改政策不是不行，但要有規畫、配套，更重要的是必須可執行，如果先跟大家討論，至少可以提前準備、人力與安排物力，不該匆忙宣布，造成民心不安、民怨四起，讓基層整天接民眾電話。​

她透露，確診者自主回報系統昨天上線，已經有400多位民眾上網填寫問卷回傳，這可以節省疫調人員很多時間，台北市有一流的市民朋友，真心感謝大家。​