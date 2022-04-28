義守大學創意商品設計學系畢業專題成果展，今年以「深夜快爆」為主題，強調創意與靈感的乍現是不分白晝或黑夜。這次畢業成果展共有17組作品，匯集生活日常、旅遊、永續環保、兒童教具、神話故事等創作素材，其中有4組入圍2022青春設計節競賽的作品，也有與中華上古神話山海經文化藝術公司合作「山海經上古神話文創IP開發」產學計畫的成果，透過作品讓外界看見義大設計人的風采。

名為「境」、「動靜皆椅」、「storcamp」及「戲棚角」等4組作品入圍青春設計節競賽。「境」的作品，學生以桃花源記為背景，設計桃花造型帶有復古風情的智慧壁燈，令人印象深刻；「動靜皆椅」則是躺椅結合溜滑梯的親子共享傢俱，雙功能運用深獲好評；「storcamp」抓準時下最夯的露營元素，設計出收納方便的攜帶式野炊組，讓出遊不再大包小包；「戲棚角」以中小學鄉土教材結合互動式立體書，讓學生看見早期野台戲的風華。另外，在學生重新詮釋下，將藝術家魏滔的經典作品「山海經」裡的涿鹿大戰與西洋棋結合，每位主角搖身一變成了西洋棋，並利用3D列印的方式將雙方陣容的角色塑造得淋漓盡致，中西文化的融合，成功的讓上古神話故事帶來嶄新風貌。

創設系主任詹敦學表示，畢業展覽不止是作品展現，更是學子人生中重要的里程碑，同時也是與業界廠商交流的機會，累積經驗為未來職涯預作準備。

義大學子豐沛且新穎的創作能量，展現出新銳設計人的厚實力，值得受肯定。

創設系主任詹敦學表示，畢業展覽不止是作品展現，更是學子人生中重要的里程碑，同時也是與業界廠商交流的機會，累積經驗為未來職涯預作準備。擔任畢籌會總召的大四生鍾岱容說，籌備展覽期間，團隊相互討論與克服困難，看見校內展覽能夠順利開幕，很感謝學校師長的支持和同學的扶持，期望接下來的高雄青春設計節、台北新一代設計展，有傑出的表現。

義大副校長李樑堅表示，畢業展覽是學子在大學四年學習成果的最佳展現，透過這樣的機會，鼓勵學子培養創新理念、設計概念以及實作精神，再加上與產業鏈結，和業界老師交流創作，提升專業技能，對於未來生涯發展有很大的幫助。傳設學院院長周志榮也說，此次「深夜快爆」展覽主題，貼切表現出每位設計者的精神，尤其運用創意巧妙的將不同文化的意涵，透過設計製作成具代表性的產品傳達文化與藝術的結合，義大學子豐沛且新穎的創作能量，展現出新銳設計人的厚實力，值得受肯定。