為推動中正紀念堂轉型，促轉會4月29日中午起，將在松山文化園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂轉型設計展」，預計將邀請4組設計團隊，分別提出「放膽青年」、「威權的凝視」、「羞愧的良心」及「相聚群帶聚落」4個設計方向，其中包括要讓中正紀念堂成為容納不同時期故事的容器。促轉會表示，希望透過與社會對話的方式，一同描繪中正紀念堂的未來。

促轉會指出，促轉會在去年9月提出「反省威權歷史公園」的主軸，作為將中正紀念堂園區去除威權的轉型建議方案。經過多場議題講座、焦點團體工作坊與社群溝通互動，確信中正紀念堂轉型不應只是拆銅像、堂體命名的問題，而是更需要園區整體的空間規劃，來轉變目前園區空間為了紀念、緬懷威權統治者，而不夠友善、開放的狀況。

促轉會強調，中正紀念堂作為都市的公共空間，期待未來的中正紀念堂園區，在破除其威權意涵與氛圍的同時，也保有正視歷史的功能，使紀念園區變成一個真正開放自由活動的公園。

因此，促轉會規劃4月29日中午過後起至5月2日中午，將在松山文化園區南向製菸工廠1F舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂轉型設計展」，預計將邀請4組空間專業設計團隊，針對中正紀念堂園區的全區轉型，提出從不同觀點切入的規劃提案。

目前促轉會邀請的設計團隊，共提出4種設計方案。其中，主題為「放膽青年X青春築夢村落」的規劃，是以打破威權象徵的概念，翻轉中正紀念堂空間的主軸，改變為開放空間的個性，成為青少年創造未來的基地。

主題為「威權的凝視與主題的自覺」的規劃，是強調除舊布新可以耳目一新，但應當回應轉型正義的核心問題，也就是歷史保存的對策與方法，才能再現議題的核心。

主題為「羞愧的良心」規劃案，是強調帶著一個羞愧的良心來探討威權體制，藉以引發反省威權，進而讓人民意識到民主的真諦。

主題為「相遇群帶聚落：連結天空、地面與歷史的文化表面」，是凸顯轉型正義的意義，在於如何創造一個容器，去容納不同的時期帶著不同故事來到這塊土地，在這裡相遇的人、事、物。

促轉會表示，目前4個規劃案，不只扭轉中正紀念堂園區的威權性格，更蘊含了對首都公園的多元想像；而轉型正義從來不是一個人走一百步，希望社會能共同參與「我們的明日公園」設計展，一同說出對中正紀念堂的期待，一起邁開轉型的下一步。