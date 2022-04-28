新北市政府今舉行「2022零碳城市氣侯行動國際論壇」，邀請日本、加拿大、英國、澳大利亞等民間、官方組織代表分享零碳城市願景。（環保局提供）

新北市政府今舉行「2022零碳城市氣侯行動國際論壇」，邀請日本、加拿大、英國、澳大利亞等民間、官方組織代表分享零碳城市願景。新北市長侯友宜表示，新北市是全台人口最多的都會區，面對極端氣候，率先簽署氣候緊急宣言，以三策略五方針為核心主軸，輔以自治條例和基金制度，希望達成2050年淨零碳目標。

新北市今邀請日台交流協會首席副代表星野光明、加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處處長敬獵人(Ed Jager)、英國在台辦事處蘇格蘭國際發展局區域代表劉忠祐(Kevin Liu)及澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處處長劉培希(Patrick Hafenstein)，分享各地城市的氣候治理經驗。

其中，加拿大就分享國內電解氫能、電池科技的運用，近年更與台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟簽訂MOU，期望幫助新北拓展氫能燃料電池領域，而蘇格蘭則推出氫能源發電車隊，並分享在國內小島試用潮流能發電等創舉，將碳排放量有效減低的成果，分享給各國。

侯友宜說，聯合國政府間氣候變化專門委員會2月時曾公布《氣候衝擊、調適與脆弱度報告》，報告指出全球極有可能在2040年跨越1.5℃的升溫警戒線，聯合國氣峰會簽署的《格拉斯哥氣候協定》也首次將「逐步減少化石燃料」寫入終章，顯見減碳已是所有城市應該努力的目標，因此新北市近年也積極推動零碳轉型。

「率全國之先簽署氣候緊急宣言，，宣布2050年達淨零碳目標」侯友宜說，為了建立永續宜居的環境，新北市走在最前線，為了達到零碳排的目標，去年4月間已將2030年階段減碳成果提高至30％，並成立氣候變遷及能源對策執行委員會，希望讓新北朝向永續、安全的目標前進。

另外，在產業面，市府也積極透過創新、跨界的方式，與國際合作，共同研發再生能源、運具電動化、電網系統整合或CCS 技術(Carbon Capture and Storage碳捕捉碳封存)等新興技術，希望推動產業升級。

新北市環保局表示，新北市作為ICLEI東亞區執行委員會的氣候調適和城市韌性領域委員代表，今下午也召開台灣會員城市大會，與各縣市分享近年接軌國際的減碳核心成果，以「Check in零碳新北」為主軸，分享成為無煤城市、訂定建物節能分級標準、推動運具電動化等成果，希望持續秉持SDGs精神，打造安居樂業的未來城市。