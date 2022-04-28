行政院上周通過「氣候變遷因應法」草案，立委賴惠員今天召開公聽會討論此事，環團呼籲，應拉高氣候治理層級，確立部會權責，而碳費有效性需要有執行及管考機制並擴大用途，並要規劃短期碳費長期碳稅的方式，且要考量人權衝擊、不遺落任何人，更要讓公民參與氣候管制，訴訟條款也要並肩同行。

公聽會今天邀請政府部門、專家學者、環境保護團體與會，盼讓氣候法更能完善被討論。

環團指出，過去台灣氣候治理最大的困境是缺乏有效的協調機制，但行政院規劃以永續會做為協調位，但永續會專業能力不足、欠缺行政量能、無實質權力等限制，無法發揮協調作用，應建立氣候會報，才能建立完整的氣候治理機制。

環團也指出，碳費是氣候法中最主要的政策工具，但現行版本的碳費沒有反映真實成本外，也破壞各界對政府落實淨零碳排的信心，呼籲應把碳費率訂定原則、管考機制，並提出具體評估，基金用途也不應補助高碳排產業，而是要用在氣候正義的面向，如脆弱族群、公正轉型、中小企業，也應規劃「碳稅」的時程，拉高治理層級。

環團要求，為避免推動本意良善的政策造成人權侵害，政府應推動公正轉型，如比照蘇格蘭成立公正轉型委員會，成立公正轉型工作小組；也呼籲調適和減量執行應公開報告外，也應定期舉辦公聽會，納入利害關係人的參與，讓公民更深化在政府決策的過程中。

環團呼籲，多個環境法規已有公民訴訟條款，呼籲氣候法也應一併納入；台灣若要邁向2050淨零碳排，要堅持「非核家園」原則，致力提升再生能源發展，才是有效且負責任的做法。