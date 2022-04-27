台北地方法院法官及味全食品公司、楊強蓉及吳英裕等，針對刑法沒收規定聲請釋憲，憲法法庭併案受理後，訂7月19日上午9點進行言詞辯論，再由合議庭審理後作成判決。

憲法法庭辯論的爭點是，現行的刑法規定，沒收適用裁判時之法律，另對於其中關於沒收標的為犯罪行為人或第三人「不法利得」部分的規定，是否違反憲法上罪刑法定原則、法律禁止溯及既往原則及信賴保護原則而侵害憲法所保障之財產權？理由為何？