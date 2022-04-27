不法利得沒收規定是否違憲 憲法法庭將開庭辯論 18:222022/04/27 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不法利得沒收規定是否違憲，憲法法庭將開庭辯論。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地方法院法官及味全食品公司、楊強蓉及吳英裕等，針對刑法沒收規定聲請釋憲，憲法法庭併案受理後，訂7月19日上午9點進行言詞辯論，再由合議庭審理後作成判決。 憲法法庭辯論的爭點是，現行的刑法規定，沒收適用裁判時之法律，另對於其中關於沒收標的為犯罪行為人或第三人「不法利得」部分的規定，是否違反憲法上罪刑法定原則、法律禁止溯及既往原則及信賴保護原則而侵害憲法所保障之財產權？理由為何？ 健保資料庫釋憲案 憲法法庭明言詞辯論 LINE群組轉傳「謝長廷竄改國名」 台中議員判賠20萬元確定 #沒收 #規定 #憲法法庭 #利得 #不法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強制危樓設管委會 違者每戶最高罰20萬 04:102022/04/27 生活新聞 健保資料庫是否侵權 憲法法庭攻防 04:102022/04/27 生活新聞 辦案立場屢遭疑 邢泰釗反擊興達電廠及三中案 13:472022/04/26 社會 竹縣家長請假隔離沒薪水 無法領補償金 還要自費篩檢 04:102022/04/26 地方新聞 烏克蘭男籃若成行 籃協將組隊對打 04:102022/04/27 運動天地 國巨將實施庫藏股 買回自家股票5,500張 19:192022/04/26 財經 關稅法三讀 貨櫃調包、走私最高罰300萬 18:512022/04/26 政治 出戰台中市長挨轟「對不起台中人」 藍諷蔡其昌貪官守護者 15:262022/04/27 政治 消基會調查 逾3成店家違規賣菸給青少年 04:102022/04/27 生活新聞 觀念平台－數位經濟下的競爭法變革 交易型雙邊平台的市場界定 04:102022/04/25 專題周報 強尼戴普上法庭還在撩 「傑克船長式回應」讓前妻安柏狂憋笑 20:352022/04/26 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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