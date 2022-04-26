在綠營立委力挺下得到65票同意票，順利成為下屆檢察總長的邢泰釗，因辦案立場屢遭質疑，在同意案中遭藍營立委群起反彈，他也在人事案通過後，對馬英九所涉的三中案和0303興達電廠全台大停電案進行澄清，他表示法界常說法官不語，自己原想沉默以對，但個人事小，司法威信事大，所以提出一點澄清和二項疑問。

邢泰釗的第一點澄清，是他從未就0303興達案對外表示任何意見，從未指示以國安案件或反社會人士或第五縱隊來辦理，這些沒有時間、沒有地點、沒有場合，拚湊而成的斷章取義，希望謠言止於智者。

此外，邢泰釗也對三中案提出二項疑問，首先，三中案的涉案被告一再指控全案是政治迫害，既然如此，他建議被告公開全程錄音檔或譯文，效法國民法官法精神，讓全國人民當法官來評斷真相，相信大家聽完了就會有心證，沒有必要在外面抬槓。

其次，三中案被告一再指控檢察官起訴與事實不符、胡亂起訴，若被告說法是對的，請被告回答為何案經北檢起訴後，中影公司願意將價值24億元以上的不法利得和物品返還給國家，如果沒有做錯事，為何要還給國家。