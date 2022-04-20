烏龍不斷真的會嚇死人！華視新聞在上午7點03分時，新聞畫面下方出現幾則跑馬快訊表示新北市遭到共軍導彈攻擊，台北港艦艇爆炸等，嚇壞當下收看民眾，一度也驚動府院高層，未料上午9點多，高雄市美術館一帶民眾，突然聽見防空警報大響，持續約20秒，讓民眾更為心驚，經過查詢，才發現竟是內惟派出所值班員警不熟悉防空警報按鈕操作，導致鳴放過長時間，讓民眾心驚不已。

上午華視新聞發布快訊顯示包含「戰爭有爆發之虞 新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」、「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」等跑馬燈訊息，看到的民眾紛紛不明究裡，電話不斷打進新北市政府詢問發生何事。

事後華視驚覺出錯，立刻撤下新聞並發表道歉聲明。表示該段畫面是替新北市消防局錄製的防災演練，因路徑設定錯誤，誤植影片內容，華視新聞第一時間向民眾道歉與澄清，也將嚴懲失職人員。

但是到了上午9點多，高雄市美術館周邊突然防空警報大響，當時不少民眾才剛剛要到公司上班，聽到警報聲和平常防空演習的警報大不相同，嚇得不知所措，紛紛打電話向內惟派出所警方詢問。

由於當時上午才傳出華視新聞搞烏龍，而派出所施放的警報又與緊急警報聲相同，轄區警方立刻澄清，是上午值班員警因剛掉到派出所服務，不熟悉警報操作，而延長試鳴時間，資深員警發現後才立刻按下靜音紐，操作員警誤觸過久導致，請民眾安心，未來會加強員警訓練。