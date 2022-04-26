剛剛在立法院獲得65票同意票，正式成為下一屆檢察總長的高檢署檢察長邢泰釗，對於投票結果，表示感謝立法院的信賴與託付，未來上任總長後，將朝向「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」四大方向，全力以赴地努力。

對於「有溫度的司法」，邢泰釗認為，司法作為解決社會紛爭的最後一道防線，背負人民高度期待，隨著案件快速成長，檢察官負擔日益沉重，更應不忘初衷，隨時提醒自己保持同理心，傾聽人民聲音，貼近社會脈動，審慎辦理案件，做出公正帶有人性溫度的判斷。

至於「堅持司法獨立性」方面，邢泰釗表示，檢察總長依法指揮監督檢察官依法執行職務，在檢察事務應致力維護檢察職權的獨立行使，不受政治力或任何個人、團體、公眾或媒體壓力之影響，未來將公正超然執行檢察職務。

此外，邢泰釗也認為檢察官應「保持客觀義務」，司法人員行使公權力與其說是「有效打擊犯罪」，毋寧說是「有效保障人權」，因此檢察官除致力真實發現外，更應以人權保障為念，兼顧被告、被害人及其他訴訟關係人參與刑事訴訟程序之權益，並維護公共利益與個人權益之平衡。

關於「精進專業智能」方面，邢泰釗指出，檢察業務攸關民眾權益，有時更甚一般行政機關，亟需持續提升專業智能，未來將努力建構學習型組織，體察社會、經濟、文化發展與國際潮流，突破檢察官因專業性、獨立性，所引發視角盲點。