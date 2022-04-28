新北市政府舉辦「2022零碳城市氣侯行動國際論壇」。（新北市政府提供）

新北市政府今（28）日舉辦「2022零碳城市氣侯行動國際論壇」，由市長侯友宜市長與日台交流協會首席副代表星野光明、加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處處長Ed Jager、英國在台辦事處蘇格蘭國際發展局區域代表Kevin Liu及澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處處長Patrick Hafenstein，交流未來零碳城市願景。

會中京都市市長門川大作、溫哥華副市長Christine Boyle、伯明罕議長Ian Ward及澳洲陽光海岸市市長Mark Jamieson，也透過預錄影片分享當地城市因地制宜的氣候治理經驗，藉由城市間攜手合作，相互學習成長，共同邁向2050年淨零碳目標。

侯友宜表示，疫情嚴重防疫固然重要，但氣候變遷帶來的傷害絕對不會輸給疫情，所以新北市對永續環境的腳步永不停歇，今天藉著零碳城市國際論壇，與國際各城市接軌，彼此交流，提供更好的方式應變氣候快速變遷。

環保局表示，面對2050年淨零碳排，無疑是一項重大的挑戰，同時也是加速轉變的機會，未來希望透過創新、跨界的方式與國際對接，並積極合作，共同研發再生能源、運具電動化、電網系統整合或CCS 技術（Carbon Capture and Storage，碳捕捉碳封存）等新興技術，推動產業轉型升級，以國際合作的模式共創永續零碳環境。