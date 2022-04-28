台灣能源政策目標在2025年達到非核家園，且希望再生能源超過總發電量佔比的20％，根據台電公布的發購電量占比顯示，截至2021年底，台電系統發電量為2488.1億度，其中火力發電量占比達79.6%，包括燃煤35.5%、燃油1.6%、燃氣42.5%、汽電共生2.1%（不含垃圾及沼氣）等，再生能源占比為6.3%（含水力及汽電共生中之垃圾及沼氣），抽蓄水力1.3%，核能為10.8%。數據顯示，燃媒及燃氣發電為台灣主要的發電方式，俄羅斯又是台灣第三大的能源供應國，但由於烏俄戰爭爆發，在台灣被俄羅斯列為反經濟制裁的國家之後，國際上煤炭及天然氣等能源原物料也隨之大漲，讓我國在能源轉型、穩定供電和電價政策上面臨極大的挑戰，世界各國也紛紛開始加速「新能源發展」的趨勢，能源自保的問題已成為國家首要防範的目標。

烏俄戰爭讓國際煤炭交易價飆高

除了遭到俄羅斯反經濟制裁的影響之外，烏俄戰爭也直接影響國際能源原料的價格，以國際煤炭為例，2021年初的國際煤炭交易價約在90美金／公噸，而2022年4月的國際煤炭交易價已超過300美金／公噸，台灣主要能源之一的燃煤發電原料在一年之內漲幅高達三倍之多，雖然台灣的煤炭進口仍可以向澳洲、印尼等煤炭大國來購買，但仍避免不了國際煤炭價格飆漲的問題，對於本就沒有能源產出的台灣，如何在能源轉型及國際原物料大漲的情況下取得經濟平衡？

國際碳權的意識興起，煤炭已變成高汙染、高成本的能源

納諾科技集團董事長呂鴻圖表示，燃煤發電的汙染相當高，是因為煤炭的成本低廉才有發電優勢，但如今國際煤價已漲到三倍之多，如此一來燃煤發電已成為高成本、高汙染風險的發電方式，雖然台灣沒有加入聯合國，所以並不列入聯合國巴黎協議的碳中和規範裡，但是在台灣出口到其他國家的各項產品，仍然會受到聯合國定義的碳中和及ESG企業經營永續性的評估，將會有大量的碳稅問題產生，台灣應該藉由這次「能源自保」的局勢來加速「新能源發展」的策略。

「木質燃料」近零碳排！綠電的普及到底可不可能？

對於綠電普及的新能源發展策略，呂鴻圖提到近來國際日益興起的「木質顆粒」、「木屑」、「棕櫚殼」等綠色生質燃料，其中以「木質顆粒」的燃燒特性與煤炭燃燒特性最相近。其燃燒出來的廢棄產物和空氣污染只有煤炭燃燒的十分之一，而二氧化碳（CO2）排放近零，燃燒所造成的氮氧化合物NOx空污還能以該公司所研發的HCR超重力還原設備進行回收處理，完全符合國際廢氣排放的條件，也能讓產業符合國際碳足跡及碳中和的規範。

木質燃料的產地價格大約在200美金／公噸，但煤炭的燃燒熱值約可達到5000至6000熱卡（Kcal／公斤），木質燃料僅有4200熱卡（Kcal／公斤），因此在價格略高而燃燒熱值偏低的情況下，這種綠色燃料的燃燒或發電成本因偏高所以尚未完全普及，但也因為這次烏俄戰爭影響國際煤炭價格飆漲及聯合國碳中和要求、碳稅等議題，讓這種新能源成為取代舊有能源產業的新趨勢，也將成為未來走向非核家園的重要推手。

木質燃料的原物料在國際上相當低廉，大多是以木作廢棄物為主，材料來源以越南、馬來西亞為大宗，加工技術以美國及俄羅斯為主，但需取得全球森林計畫〈PEFC〉或森林管理委員會〈FSC〉認證，以證明其原料來自永續性森林計劃，證明其非濫砍樹木而破壞森林，後再經可持續性生質能計畫組織SBP認證，即可成為綠色生質燃料，其所燃燒產生減排二氧化碳〈CO2〉的數據，將可被做為核算碳權交易的基數。台灣完全有能力可以引進木質燃料的加工技術，這也是普及綠電和能源自保的關鍵技術之一，這種技術將可以完全解決碳中和、碳稅、綠色能源及國際能源大漲的問題，台灣也能穩定供電和降低環境汙染，木質燃料技術也已獲得國際上眾多國家的認同並投入資源大量發展。

現今非核家園的政策讓台灣人民普遍擔心供電不足及環境汙染的問題，最近台中燃煤發電廠造成的空氣汙染就是民眾熱議的話題之一，近幾年的台電跳電問題頻傳也讓國人對發電量信心不足。

若要廢除核能發電還是必須盡快提高再生能源的發展，在過渡時期仍然必須依賴火力發電來支持大部分的供電量，而如何能降低火力發電的汙染問題及穩定能源價格才是非核家園真正的理想目標，台灣要在世界經濟上佔有一席之地的根本還是要穩定能源政策，新能源發展已成為國力發展的重要指標之一。（作者為《卓越雜誌》總監）

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