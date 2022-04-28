生技醫療股去年提前因「升息疑慮」進入修正，目前全球生技產業股價雖處在低位，但仍讓市場擔憂升息環境下生技股是否能有所表現。法人表示，因生技醫療健康產業短中長期皆有利基，逢低分批買的風險不大且較易掌握到趨勢商機。

即使在升息環境，生技健康產業也有表現機會。富蘭克林華美生技基金擬任經理人劉翠玲表示，根據數據統計，從大盤的角度來看，過往11次升息期間，標普500指數有7成機會是呈現上漲的；而過去四次升息循環下，生技股平均報酬為上漲18％，可見升息不一定對市場造成負面影響，生技醫療在升息期間也不乏上漲的表現機會。

NBI指數近期受到美股回檔影響而同步走跌，對於後市，PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，目前通膨高漲、利率走升的環境，生物科技產業因為具有足夠現金，不論升息或通膨將不構成實質影響。根據估計，生物科技產業目前平均現金水位可支應未來3年的研發支出，相較於2008年至2009年平均僅可支應1.5年現金水位相對充足。

江宜虔也說，生技醫療的創新動能可以有效對抗通膨，隨著資金充沛並持續投入研發，有利維持產業創新動能，雖然短期可能受到市場預期利率上升影響而股價出現修正，實為長期布局時點。