英特爾第一季業績表現優於市場預期，但第二季營收獲利展望意外疲弱，盤後股價下挫5%。該晶片大廠表示，因擔心公司最大的市場PC市場需求疲弱，以及中國防疫封控使供應鏈的不確定性升高，是本季展望保守的主要原因。

通膨不斷升高、中國疫情捲土重來，以及俄烏戰爭的不確定性，使消費者削減在電子產品方面的支出，英特爾首當其衝。去年該公司一半以上的營收來自PC處理器的貢獻。

英特爾執行長基辛格表示，我們預期上海很快就會解封，但這確實稍微降低我們對第二季的展望，不過，這並不會改變任何對全年的看法，隨著我們進入下半年，PC需求可望升高。

基辛格表示，第一季的業績優於預期，有助於英特爾實現全年營收目標。

由於中國還在進行封控，供應鏈瓶頸可能衝擊英特爾的客戶，進而影響英特爾的晶片業務。Edward Jones分析師Logan Purk表示，我們認為，英特爾仍需證明他們可以達成財測目標，其股票才會因為強勁的展望而獲得追捧。

英特爾周四公布第一季（截至4月2日）營收年減7%，為183.5億美元，略高於市場預估的183.1億美元。

毛利率從55.2%下滑至50.4%。

第一季淨利年減35%，為36億美元。每股盈餘為87美分，遠不及去年同期為的1.34美元，但優於市場預估的81美分。

以業務部門來看，包括PC晶片在內的客戶運算事業（Client Computing Group）營收年減13%，為93億美元，不及市場預估的94.2億美元。該事業向來是英特爾最大的營收來源。

利潤較高的數據中心和人工智慧事業（DCAI）年增22%，為60億美元，但遠不及市場預期的69.1億美元。

網路和邊緣技術部門（NEX）營收年增23%，為22億美元。

加速運算系統和繪圖事業部門（AXG）營收年增21%，為2.2億美元。

Mobileye自動駕駛事業部門營收年增5%，為3.9億美元。

晶圓代工服務事業（IFS）營收較去年同期大幅成長175%，為2.8億美元。

英特爾預估第二季營收約為180億美元，不及分析師預測均值183.8億美元。該公司預估經調整每股盈餘為70美分，亦不及市場預估的83美分。

英特爾維持全年營收預期不變，仍為年增2%，至760億美元，並將調整後每股盈餘上修10美分，至3.60美元。分析師預估英特爾全年營收為757.8億美元，調整後每股盈餘為3.50美元。

執行長基辛格表示，全球晶片短缺估將至少持續到2024年，因晶片製造商難以取得足夠的生產設備提高產量。