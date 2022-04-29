半導體測試設備商美達科技(6735)今（29）日以每股83元轉上櫃掛牌，開盤即以上漲7.23％的89元開出，最高上漲7.47％至89.2元，換算抽到股票的幸運兒一張現賺8.3萬元，早盤維持逾6％漲幅，蜜月行情甜蜜。

2002年5月成立的美達科技，專注於半導體類比暨混合訊號IC測試設備，以混合信號及CMOS影像感測產品為主力。前者應用於5G通訊及相關基建、Wi-Fi 6及光通訊光感測、電源管理IC（PMIC）測試、功率放大器（PA）等，後者主要應用於3D感測領域。

美達科技主要產品可運用於晶圓測試與成品測試的半導體測試設備，主力客戶包括國內PA與半導體封測龍頭廠商、以及各IC設計領域領導廠商。同時，公司因應電動車及第三代半導體興起，建立IPM、IGBT、GaN及SiC等測試系統，使測試領域更完整。

美達科技2021年合併營收創4.53億元新高、年增33.33％，毛利率71.54％、營益率42.55％，雖低於前年75.87％、44.65％，但營業利益亦創1.93億元新高、年增27.07％。配合業外轉盈挹注，使稅後淨利1.55億元、年增達30.53％，每股盈餘4.4元，亦雙創新高。

美達科技2022年3月自結合併營收6062萬元，較2月3023萬元倍增、較去年同期4604萬元成長達31.68％，改寫歷史新高。累計首季合併營收1.24億元，較去年第四季1.01億元成長達22.81％、較去年同期1.1億元成長達12.88％，改寫歷史次高。

展望後市，美達科技董事長暨總經理陳林杰表示，目前接單需求較去年同期增加2～3成，預期單季營收將與往年相當、在第二、三季達高峰，下半年亦會有客製化設備訂單出貨，對今年營運成長樂觀。法人看好美達科技今年營收維持逾2成成長動能，再創新高。

陳林杰認為，由於公司在全球測試設備市場的占比仍低，隨著產品線日益多元，對未來市場需求成長蠻有信心，預期營收可望跟隨需求同步成長，希望全球市占率能逐年提升。各應用中以電源管理IC需求動能最強，電動車相關成長需求亦看佳。